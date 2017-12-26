‏الباحة 08 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، لأسرة وذوي الشهيد الواجب عطية بن أحمد الزهراني من أهالي محافظة الحجرة، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً سموه أن ما يقدمه جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.وبين سمو أمير الباحة في اتصال هاتفي بأسرة وذوي الشهيد اليوم أنه لن ينسى الجميع حجم التضحيات التي قدمها أبطال الوطن دفاعاً عن دينهم ووطنهم، وقال سموه : إن الشهيد " عطية " نال شهادة العزة والكرامة باذلاً روحه فداء للوطن والدين, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ جنودنا البواسل ويعجل بنصرهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.من جانبهم، أعرب والد وأشقاء الشهيد الزهراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، معربين عن شكرهم لأمير منطقة الباحة على تعزيته ومواساته لهم في فقيدهم مما كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم، وهو ما تعودوه من ولاة أمر هذه البلاد المباركة.وعبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي، مؤكدين أنهم فداء للوطن، داعين الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ويرد كيد المعتدين في نحورهم.// انتهى //19:58ت م