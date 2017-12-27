بريدة 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحلات" 2 بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة بمشاركة أكثر من 50 شركة ومعرض .وفور وصول سموه تجول داخل المعرض مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض سليمان العمري , مؤكداً لسموه أن الشركات المشاركة في المعرض عكست واقع السياحة والصيد والسفر وثقافة المنطقة الطبيعية .كما اطلع سموه على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض , بالإضافة لعدد من الجهات الأهلية والخيرية والاجتماعية ، وتعرف سموه على المناشط والفعاليات التي يحتويها المعرض وتقدمها عدد من الجهات العارضة والمتخصصة في مجالات السفر والسياحة والصيد .بعدها ألتقى سمو أمير منطقة القصيم خلال جولته بعدد من المختصين في صناعة السفر والسياحة والترفيه والشباب .كما اقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد الحضور فيلماً تعريفياً يحكي مسيرة معرض رحلات منذ إنطلاقته في نسختيه الأولى والثانية , والذي يمتلك العديد من الفرص التي تحتوي على عامل جاذب وموفر لإحتياج السياح من خلال رحلاتهم سواء من داخل وخارج المنطقة .عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كلمة أكد فيها أن ما شاهده اليوم يعكس جهداً مبذولاً رائعاً من قبل جميع من ساهم في إبراز هذه المنطقة وطبيعتها , عاداً إقامة المعارض والملتقيات أمر مهم وجيد وجاذب سياحياً متى ما توفرت المواقع المناسبة لها , مبيناً أن القصيم تمتلك تلك المواقع التي يجب أن تكون مكاناً جاذباً وواجهة سياحية وتسويقية للمنطقة .وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أنهم حريصين على اقامة مثل هذه المعارض وتعزيز دورها , مؤكداً سموه أنه يجب أن لا يكتفى بإقامة وبناء المعارض فحسب بل لابد أن نكون صانعين لمحتوى تلك المعارض لتكون جاذبة لخدمة المنطقة إقتصادياً وسياحياً , مشيراً الى ضرورة إيجاد لجان تسويقية لتلك المعارض لتكون مشتعلة بحراكها الدائم .وشدد سموه على ضرورة تعزيز تلك المباني عبر مؤسسات فعاله لها علاقاتها ونشاطها لكي تسعى بشكل فعال إلى إقامة وجذب مثل تلك الملتقيات للمنطقة كونها أرض خصبة إقتصادياً وسياحياً ، مفيداً سموه أن الطموح عالي بالأخذ بقصب السبق ليكون لدينا بنية أساسية يرافقها تسويق ذا جودة عالية , بمشاركة رجال الأعمال في المنطقة لتعزيز ذلك الجانب .وعبر سموه عن شكره وتقديرة للجميع على ماشاهده من تجهيزات جاذبة ومشاركة القطاعات الحكومية والخيرية ، متطلعاً أن يكون هذا المركز مكاناً دائماً جاذباً يستقطب أكبر عدد من النشاطات الإقتصادية والزراعية والسياحية وكافة المجالات التي يجب أن يكون المعرض خادماً لها , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع ويبارك بالجهود المبذولة وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أمنها وإستقرارها ودوام عزها .عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الرعاة والمشاركين والداعمين للمعرض واللجان المنظمة والجهات الحكومية المشاركة ، بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل الأمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني , ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح وعدد من مدراء الجهات الحكومية والخاصة والهواة .// انتهى //00:38ت م