عام / أمير منطقة القصيم يدشن المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحلات" 2
الأربعاء 1439/4/9 هـ الموافق 2017/12/27 م واس
بريدة 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحلات" 2 بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة بمشاركة أكثر من 50 شركة ومعرض .
وفور وصول سموه تجول داخل المعرض مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض سليمان العمري , مؤكداً لسموه أن الشركات المشاركة في المعرض عكست واقع السياحة والصيد والسفر وثقافة المنطقة الطبيعية .
كما اطلع سموه على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض , بالإضافة لعدد من الجهات الأهلية والخيرية والاجتماعية ، وتعرف سموه على المناشط والفعاليات التي يحتويها المعرض وتقدمها عدد من الجهات العارضة والمتخصصة في مجالات السفر والسياحة والصيد .
بعدها ألتقى سمو أمير منطقة القصيم خلال جولته بعدد من المختصين في صناعة السفر والسياحة والترفيه والشباب .
كما اقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد الحضور فيلماً تعريفياً يحكي مسيرة معرض رحلات منذ إنطلاقته في نسختيه الأولى والثانية , والذي يمتلك العديد من الفرص التي تحتوي على عامل جاذب وموفر لإحتياج السياح من خلال رحلاتهم سواء من داخل وخارج المنطقة .
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كلمة أكد فيها أن ما شاهده اليوم يعكس جهداً مبذولاً رائعاً من قبل جميع من ساهم في إبراز هذه المنطقة وطبيعتها , عاداً إقامة المعارض والملتقيات أمر مهم وجيد وجاذب سياحياً متى ما توفرت المواقع المناسبة لها , مبيناً أن القصيم تمتلك تلك المواقع التي يجب أن تكون مكاناً جاذباً وواجهة سياحية وتسويقية للمنطقة .
وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أنهم حريصين على اقامة مثل هذه المعارض وتعزيز دورها , مؤكداً سموه أنه يجب أن لا يكتفى بإقامة وبناء المعارض فحسب بل لابد أن نكون صانعين لمحتوى تلك المعارض لتكون جاذبة لخدمة المنطقة إقتصادياً وسياحياً , مشيراً الى ضرورة إيجاد لجان تسويقية لتلك المعارض لتكون مشتعلة بحراكها الدائم .
وشدد سموه على ضرورة تعزيز تلك المباني عبر مؤسسات فعاله لها علاقاتها ونشاطها لكي تسعى بشكل فعال إلى إقامة وجذب مثل تلك الملتقيات للمنطقة كونها أرض خصبة إقتصادياً وسياحياً ، مفيداً سموه أن الطموح عالي بالأخذ بقصب السبق ليكون لدينا بنية أساسية يرافقها تسويق ذا جودة عالية , بمشاركة رجال الأعمال في المنطقة لتعزيز ذلك الجانب .
وعبر سموه عن شكره وتقديرة للجميع على ماشاهده من تجهيزات جاذبة ومشاركة القطاعات الحكومية والخيرية ، متطلعاً أن يكون هذا المركز مكاناً دائماً جاذباً يستقطب أكبر عدد من النشاطات الإقتصادية والزراعية والسياحية وكافة المجالات التي يجب أن يكون المعرض خادماً لها , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع ويبارك بالجهود المبذولة وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أمنها وإستقرارها ودوام عزها .
عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الرعاة والمشاركين والداعمين للمعرض واللجان المنظمة والجهات الحكومية المشاركة ، بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل الأمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني , ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح وعدد من مدراء الجهات الحكومية والخاصة والهواة .
// انتهى //
00:38ت م