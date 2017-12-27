عرعر 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسالتقى مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن عبدالرحمن الزمام، اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة سميحان الشمري.وجرى خلال اللقاء مناقشة مذكرة التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية والاجتماعية الموقعة بين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص .كما تم الاتفاق على توحيد الجهود من خلال المشاركة في الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُقدمها الجهتين، وعقد ورش تدريبية تطويرية في مجال الوظائف السياحية في القطاع الخاص، والعمل على تنظيم معارض توظيف للكوادر والطاقات البشرية، وإعداد وإطلاق برامج إعلامية مشتركة للتوعية بالمهن السياحية والتراثية وإبراز الجوانب الإيجابية للعمل في القطاعات التراثية والسياحية والمعارض والمؤتمرات، وغيرها من الأعمال التي تخص الجهتين.// انتهى //01:08ت م