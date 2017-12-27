نيويورك 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض .وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 7.85 نقطة، أو ما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 24746.21 نقطة، كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 2.84 نقطة، أو 0.11 بالمئة ليغلق عند 2680.50 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 23.71 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 6936.25 نقطة.// انتهى //01:08ت م