طوكيو 8 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسضربت عواصف ثلجية ورياحًا قوية شمال ووسط اليابان اليوم ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتعطيل حركة المرور.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن نظام الضغط المنخفض تسبب في سقوط ثلوج تراوح سمكها بين 50 إلى 70 سنتيمترا في بحر اليابان والمناطق الساحلية ومقاطعة ناجانو و30 سنتيمترا في قرية أوتوينيبو في جزيرة هوكايدو.وأصيب أكثر من 12 شخصا في حوادث مرورية جراء العواصف الثلجية في هوكايدو.وتسبب ارتفاع الأمواج والرياح القوية في سقوط منارة ارتفاعها 16 مترًا في ميناء روموي بالجزيرة.وتم إلغاء عشرات الرحلات وحوالي 400 خدمة قطارات في هوكايدو وفى المناطق الساحلية باليابان.// انتهى //05:32ت م