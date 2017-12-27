الرياض 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أنخفاضاً في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية تصحب برياح شمالية نشطة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية للمملكة وتؤثر الرياح الشرقية النشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تبقى السماء صحوة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط, وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:10ت م