الرياض 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسوزير الداخلية ينقل تعازي القيادة لأبناء وذوي الشيخ الجيراني.وزير الداخلية يفتتح مقر ومدرسة «أمن المرافق البحرية» في رأس تنورة.أمر ملكي بترقية 427 عضواً في النيابة العامة.الشورى يقر إعفاء مرابطي الحد الجنوبي من أقساط «العقاري» وإعادة القرض المباشر.التضخم يخرج من النطاق السلبي للمرة الأولى بعد انزلاقه عشرة أشهر.الحوثي المنهار يستنجد بـ«طلاب المدارس».تساقط قيادات حوثية بنيران الشرعية وغارات التحالف العربي.وزير الإعلام اليمني: على خطى داعش.. الحوثيون يلاحقون الصحفيين.الـسـفـر للـعـراق بتصريح لا يزال سارياً.أمير تبوك: القيادة حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطن.خالد الفيصل يدعو إلى تحفيز الاستثمارات في العاصمة المقدسة.أمير نجران يفتتح مقر النقل ويدشن مشروعات بـ "695" مليونًا.أمير الشمالية: خادم الحرمين وولي العهد يعملان على بناء مستقبل واعد للشباب.3 أشهر المهلة المتاحة للاعتراض على حساب المواطن.أكثر من 84 ألف طالب على مقاعد الاختبارات الأحد.وزير العدل اللبناني السابق: صامدون في مواجهة المشروع الإيراني.أمريكا تنقل سفارتها إلى فندق في القدس.تصاعد الرفض بين فصائل المعارضة السورية لمؤتمر سوتشي.// يتبع //06:13 ت م 03:13جمت