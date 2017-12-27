وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وتحت عنوان (عام ساخن) قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها: مع اقتراب عام 2017 من نهايته تظل الملفات الساخنة في منطقتنا العربية مفتوحة وسط محاولات جادة لإقفالها ومنع امتدادها واستمرار آثارها السلبية على دول الإقليم.وأضافت: فالعام 2017 كان عاماً حافلاً بالأحداث الساخنة جداً التي تعدت إقليمنا إلى دول العالم دون أن نتطرق إلى الكوارث الطبيعية التي لا تذكر بمثيلاتها البشرية، فقد كان الحدث الأبرز عالمياً هو اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) والذي تسبب في موجة من ردت الفعل العالمية تجاه القرار لم تهدأ حتى اليوم، أيضاً الأزمة السورية ما زال حلها في مرحلة من المخاض المتعثر بين شد وجذب وآراء متاضدة واجتماعات دون نتائج تعطي أملا بوجود حلول توافقية تحلحل الموقف المتأزم أصلاً، مع عدم وجود رغبة قوية من المجتمع الدولي في الوصول إلى نهاية لهذا الملف مرحلياً على أقل تقدير.وتابعت: وإذا انتقلنا إلى الملف اليمني نجد أن هناك تحولاً هو الأكثر إيجابية على الصعيدين السياسي والعسكري، وإن كان علينا أن لا نفرط في التفاؤل كثيراً عطفا على المواقف غير المنطقية وغير العقلانية لميليشيا الحوثي التي تسببت في أزمات متعددة في اليمن وإطلاقها صواريخ إيرانية الصنع تجاه مكة المكرمة والعاصمة الرياض في عمل إرهابي استنكرته كل دول العالم، كما أننا نذكر في هذا السياق الأزمة الليبية التي مازالت تراوح مكانها كون أطرافها لم يستطيعوا أن يخرجوا بها إلى بر الأمان رغم الاجتماعات المتكررة وخروجها بقرارات ظلت حبيسة أوراقها دون تنفيذ، الإرهاب أخذ نصيبه من العام 2017 حيث شهدت دول العالم أحداثاً إرهابية أكدت ضرورة تكثيف الجهد الدولي لمكافحة (طاعون العصر) بكل أشكاله وصوره وداعميه أيا كانوا.واختتمت: العام 2017 لم يكن ذاك العام الهادئ بأحداث عادية بل كان عاماً مليئاً بأحداث في مجملها الدولي لم تكن كما التوقعات، أما على الصعيد المحلي فذاك أمر آخر حيث شهد العديد من القرارات والمنجزات التاريخية التي ستبقى في ذاكرة الوطن الذي يشهد واحدة من أكثر مراحله تغيراً تجاه الأفضل، متمنين أن يكون 2018 أفضل من سابقه للملفات الإقليمية التي حان الوقت لإغلاقها، وعلى الصعيد المحلي فنتمنى أن تكون بلادنا في أفضل حال مع النهضة الحضارية التنموية التي نعيش.// يتبع //06:14 ت م 03:14جمت