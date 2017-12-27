الطائف 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسأزالت أمانة الطائف التعديات والإحداثات التي أقامها عدد من المخالفين على مساحة تقدر بأكثر من (10 آلاف م2) من الأراضي الحكومية البيضاء بمركز الشفا السياحي .ونفذت الأمانة عملية الإزالة بعد التأكد من عدم امتلاك المخالفين لأي مستمسكات شرعية نظامية ، وجرت عملية الإزالة وتسوية التعديات بدعم من قوة أمنية من شرطة المحافظة وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبي بلدية الشفا الفرعية .وأوضحت أمانة الطائف أنها بصدد اتخاذ إجراءات مماثلة في عدد من الإحداثات المرصودة بالشفا، حيث تم تكثيف أعمال الرقابة لضبط التعديات وإزالتها فور حدوثها، ومنع تكرار الإحداثات عليها، وذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الذي وجه بتسريع وتيرة إزالة التعديات وملاحقة المخالفين على مختلف المحاور، للحد من تحولها إلى ظاهرة سلبية يصعب التعامل معها .وبينت الأمانة أن برامج متابعة التعديات وإزالتها مستمر بأرجاء المحافظة وذلك للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء من عمليات التعدي والإحداث ولتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين المعتدين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير .// انتهى //18:57ت م