‏الباحة 09 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واستفقد محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، أمس مركز بني عطاء، واطلع على مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والاحتياجات في أعمال الطرق والاتصالات والمياه.كما التقى محافظ الحجرة خلال الجولة التفقدية , رئيس مركز عطاء المكلف صالح بن سيال المالكي ومشايخ ونواب وأهالي المركز، وتم استعراض أبرز المطالبات منها سفلتة الشوارع وإنارتها، وإنشاء عبّارة بطريق اللحيّان ببني عاصم، وغيرها من الخدمات.وتأتي هذه الزيارة للوقوف ميدانياً على احتياجات بعض قرى المركز، والعمل على سرعة إنجاز المشاريع الخدمية لهم.//انتهى//19:17ت م