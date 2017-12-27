عدن 9 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسأكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، عزم الشرعية والتحالف العربي على انهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب واستعادة الدولة اليمنية .وأشاد خلال اجتماع ضم مسؤولين وقيادات العسكرية وقادة المقاومة الشعبية في محور البيضاء، بدعم ومساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .وناقش الاجتماع المستجدات الميدانية والتطورات والصمود الأسطوري لأبناء البيضاء في وجه ميليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدين التفاف كل أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية ومساندتهم لجهود بسط سلطة الدولة فيها وتطهيرها من الميليشيات .// انتهى //19:28ت م