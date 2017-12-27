لندن 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسأدّى تساقط الثلوج في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة ، اليوم ، إلى عرقلة حركة السير والمواصلات وإنقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.وأصدر مكتب الإرصاد الجوي في البلاد تحذيراً للمواطنين جراء تراكم الثلوج في إسكتلندا وايرلندا الشمالية وشمال شرق إنجلترا، كما حذر من إستمرار تساقط الثلوج في مقاطعة ويلز وأجزاء ما إنجلترا.كما دعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر خاصة في الطرقات الرئيسة التي تشهد إزدحاماً بسبب حركة الناس اثناء موسم الإجازات الجاري.// انتهى //19:36ت م