الكويت 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسيلتقي المنتخب السعودي منتخب عمان على استاد الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 23 , المقامة في الكويت .وكان المنتخب السعودي قد تمكن من الفوز على الكويت بهدفين لهدف في افتتاح البطولة , وتعادل مع منتخب الإمارات دون أهداف , ليحتل معها الأخضر صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات في المركز الثاني , و يحتاج الأخضر الى التعادل مع نظيره العماني , لضمان بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة .وسيكون على منتخب عمان الفوز للاستمرار في المنافسة , بعد أن حصد 3 نقاط من خسارة من منتخب الإمارات بهدفٍ دون رد في افتتاح مواجهات المنتخبين في البطولة , وانتصار على منتخب الكويت في ثاني الجولات بهدف نظيف .// انتهى //20:14ت م