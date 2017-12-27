وأفاد المالكي أن قوات التحالف ناقشت مع جهات ذات الاختصاص لتنفيذ آلية جديدة تراعي سد الثغرات في الآليات المتبعة في العملي الإغاثي القديمة التي اسهمت بدخول أسلحة لمليشيا الحوثي .وأكد أن العمل الإنساني جاري على مدار الساعة من خلال قوات التحالف ذاتها أو من خلال التصاريح التي تمنحها الجهات الإغاثية , مؤكداً التزام التحالف بتقديم كل المساعدات الأزمة للشعب اليمني بأي شكل من الأشكال، منوها بالعمليات العسكرية في الداخل اليمني من خلال الجيش اليمني وقوة المقاومة مما أسهم مؤخراً في تطهير محافظة شبوه كاملة بدعم من قوات التحالف لتوفير غطاء جوي ,وعن الخسائر التي تعرضت لها مليشيا الحوثي أوضح المالكي أن قوات التحالف تتلقى مؤخراً عدداً كبيراً من الاتصالات من الداخل اليمني لمنح معلومات حول تحركات قيادات المليشيا الحوثية وتنقلاتهم بين المدنيين إلى الجانب الدعم من العمليات الاستخباراتية في هذا الخصوص مؤكداً أن لديهم معلومات كثيرة حول عدد من قيادات المليشيا وتحركاتهم وجاري التعامل معهم مع ذلك علل تأخر التعامل مع بعض هذه الأهداف إلى الاستفادة منها في بعض تحركات أو تكتيكات المليشيا.وأكد المالكي في رسالة إلى مليشيا الحوثي أن أمامهم خياران لا ثالث لهما إما السلم أو الحرب السلم على أن يكون السلم تسليم السلطة للشرعية والالتزام بالقوانين الدولية والقرارات المتخذة لمصلحة اليمن فيما يسكون خيار الحرب هو الخيار الثاني الذي أوشك أن يضع أوزاره .// يتبع //20:18ت م