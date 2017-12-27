رياضي / الدوري السعودي للمحترفين : الشباب يتغلب على الباطن بهدف دون مقابل
الأربعاء 1439/4/9 هـ الموافق 2017/12/27 م واس
الرياض09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واس
تغلب نادي الشباب على مضيفه نادي الباطن بهدف دون رد , في افتتاح مواجهات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين .
وسجل ناصر الشمراني هدف الشباب الوحيد عند الدقيقة 17 .
وبذلك يحقق الشباب انتصاره الثالث على التوالي , ويرفع معها رصيده النقطي إلى 22 نقطة في المركز الخامس , فيما ظل الباطن على رصيده النقطي ب 20 نقطة في المركز السابع .
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20:25ت م