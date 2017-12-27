‏الباحة 09 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسالتقى معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعقيق اليوم ، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي .جرى خلال اللقاء بحث أوجه التّعاون ما بين الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، وجامعة الباحة من خلال مناقشة المذكرة الاستراتيجية "التوأمة" بين مراكز الأبحاث الزراعية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجامعات السعودية، ومايخص المنطقة في البحوث العلمية في الشأن الزراعي والبيئي.ورحب معالي مدير الجامعة في بداية اللقاء بمدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، منوهاً حرص الجامعة بالقطاع الزراعي في المنطقة حيث أطلقت مؤخراً عبر مركز ريادة الأعمال مبادرة مركز الابتكار الزراعي التي تدعم الأفكار الابتكارية وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بقطاع الزراعة للمساهمة في تنمية المجال الزراعي واستدامته في الباحة.وأكد الدكتور عبدالله الحسين بأهمية المنطقة في المجال الزراعي، وأن الجامعة مستعدة لتقديم كل ما يمكن لهذا القطاع, مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بأهمية أن يكون للمنطقة هوية زراعية.//انتهى//20:27ت م