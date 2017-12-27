الجزائر 09 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 27 ديسمبر 2017 م واسصادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم على ميزانية بلاده للعام القادم 2018م والقوانين المنظمة لها والتي تم اقرارها من قبل البرلمان بغرفتيه خلال الشهرين الماضيين.وقد بلغت نفقات الميزانية بـ 8628 مليار دينار جزائري// حوالي 75مليار دولار // ، والتي ستغطي نفقات مجالات التجهيز والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دينار جزائري .// انتهى //20:27ت م