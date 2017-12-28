عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
الخميس 1439/4/10 هـ الموافق 2017/12/28 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة و المرتفعات الجنوبية الغربية و طقساً مستقراً على باقي مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .
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