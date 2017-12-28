الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة و المرتفعات الجنوبية الغربية و طقساً مستقراً على باقي مناطق المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:10ت م