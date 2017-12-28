الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسخادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء تركيا ويعقدان جلسة مباحثات.ولي العهد يستعرض العلاقات وفرص تنميتها مع رئيس وزراء تركيا.ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمالمملكة تملك مفاتيح حل القضية السورية.وزير الداخلية يفتتح مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة.العقيد المالكي لـ«الرياض»: قوات التحالف لديها معلومات عن قادة الحوثيين وأماكن وجودهم.مـوسكـو تتهـم واشنـطـن بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.سعود بن نايف لأبناء الجيراني: والدكم حي.. وأبوكم الملك سلمان.خالد الفيصل: مكة والمشاعر المقدسة حظيت باهتمام قيادة المملكة منذ تأسيسها.التحالف الدولي يتهم نظام الأسد بالسماح لداعش بالتحرك في مناطقه.وزير الإعلام يوجه بتحويل قناة الإخبارية إلى شركة.التحالف العربي: أمام الحوثي خياران إما السلام أو الحرب.رئاسة الحرمين: تنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة لردع المسيئين.إسقاط جنسية 11 إرهابيا.. والزياني يشيد بالقضاء البحريني.«الأمن الإلكتروني» يتصدى لمحاولات اختراق.. 65% منها استهدفت جهات حكومية.مكة مهيأة للجذب الاستثماري المستدام .. استيعاب 30 مليون حاج في 2030.السلطات القطرية لآل مرة والهواجر: أهينوا مشايخكم أو السجن!.// يتبع //06:19 ت م 03:19جمت