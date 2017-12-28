وفي شأن اخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (تساقط القيادات الحوثية وملاحقة الصحفيين) إذ قالت القيادات الحوثية آخذة في التساقط واحدا تلو الآخر بفعل ما يحرزه الجيش اليمني والمقاومة بمعاضدة غارات التحالف العربي من انتصارات ساحقة على الأرض.وبينت: قد كشف النقاب عن أدوار إيران الواضحة الداعمة للحوثيين ومنها التحريض على استهداف ناقلات النفط التابعة لدول التحالف، وهو تحريض اقترحه مرشد طهران في محاولة يائسة لتحقيق انتصارات حوثية على الجيش اليمني والمقاومة وقوات التحالف من أجل اختطاف الشرعية اليمنية المنتخبة والقفز على إرادة اليمنيين ومصادرة حريتهم وكرامتهم وسيادة وطنهم.وتابعت: تحرير المواقع اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون واحدا تلو الآخر، يشير بوضوح تام الى قرب النهاية الوشيكة التي سوف تنهي الطغيان الحوثي وتنهي التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، فالانتصارات تتلاحق كل يوم على طغمة فاسدة وحاقدة تريد القفز على ارادة اليمنيين وتعيد اليمن الى عصور مظلمة بعد أن تحسس هذا البلد الشقيق طريقه نحو الحرية والكرامة والسيادة.واختتمت: الهزيمة النهائية لأولئك الطغاة وأذنابهم على أرض اليمن الحرة مربوطة بزمن لن يطول، ولن يرضى أبناء الشعب اليمني الهوان والذل تحت سيطرة طغاة لا يضمرون الا الحقد والكراهية لكل يمني، ولا يريدون لليمن الا العودة الى عصور الظلام والانحطاط، وهذا ما يأباه كل يمني شريف يتوق الى الانعتاق من تلك الميليشيات التي تريد فرض سيادتها على شعب يسعى حثيثا للعودة الى الأمن والسلام والاستقرار رغم أنوف أولئك الطغاة.// انتهى //06:20 ت م 03:20جمت