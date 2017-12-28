طرابلس 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود حكومة الوفاق من أجل رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين، وإشارتها إلى الاجتماع الشامل للمجلس ووزراء الحكومة لمناقشة الوضع المتدهور من ناحية الخدمات مع استمرار إنقطاع الكهرباء يوميًا 8 ساعات في ظل طقس شتوي سىيء واستمرار معاناة المواطنيين من نقص السيولة النقدية فى المصارف وتردي المعيشة في الجنوب.وتطرقت صحف الخميس إلى ما قدَّمته منظمة الصحة العالمية، من إمدادات طبية أساسية لصالح مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.ونقلت صحف الصباح ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإجراء الانتخابات.وأشارت إلى توقَّع الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير، حسام زكي، أن يزور الأمين العام أحمد أبو الغيط ليبيا خلال العام 2018، وتأكيده أنَ الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا لحل الأزمة الليبية.وعرجت صحف هذا اليوم على تصريحات المبعوث الأممى غسان سلامة، أنه لا يسعى إلى لقاء سيف الإسلام القذافي، لأنه مطلوب من القضاء الدولي.وكما اهتمت صحف ليبيا بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فتح مقر للسفارة التركية في العاصمة الليبية في أقرب وقت ممكن.// انتهى //08:15ت م