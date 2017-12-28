الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسشددت "الصحة" على أهمية العناية بأسنان الطفل ومتابعته في سنواته الأولى , وحذرت عبر إنفو جرافيك نشرته على موقع الوزارة وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر عنونته بـ "طفلك الصغير مستقبل أسنانه بيدك" من تسوس أسنان الأطفال التي تؤدي إلى فقدان الأسنان اللبنية مبكراً، وتغير مكان الأسنان الدائمة، وضعف النمو والتغذية والصحة النفسية، ووجود البكتريا التي تضعف الأسنان الدائمة.وبينت "الصحة" كيفية حماية أسنان الطفل من التسوس وذلك من خلال استخدام قطعة قماش مبللة بعد كل رضعة، وتنظيف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر ستة أشهر مرتين يومياً، مؤكدة أن تنظيف أسنان الطفل يعد سلوك وتربية.الجدير بالذكر أن "الصحة" أطلقت أيضاً عدداً من التغريدات التوعوية بخصوص صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى استطلاع "صحة الفم والأسنان" حول متى يفترض أن تبدأ في تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة والمعجون.وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.// انتهى //08:20ت م