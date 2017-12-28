الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسنفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 49663 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 38685 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 10978 منشأة.وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 8272 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2090 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 4993 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة.وبيّن أبا الخيل أن عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها بلغ 1189 مخالفة، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 6991 إنذارً , داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.يُذكر أن المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.من جهته: قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة من الخدمات دعماً للمرأة العاملة عبر برنامج حضانة الأطفال (قرة) وآخر لدعم المواصلات (وصول)، مما يسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.// انتهى //08:34ت م