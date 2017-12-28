العارضة 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسكرّم محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده بمكتبه أمس، الطلاب المشاركين والفائزين في التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتفسيره.وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في العارضة الدكتور شيخين العبدلي عرضًا عن التصفيات الأولية للمسابقة، التي حققت من خلالها الحافظة عائشة بنت موسى معيدي المركز الأول في الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير"، وحقق الحافظ محمد بن جابر سحاري المركز الأول في الفرع الثاني "حفظ القرآن الكريم كاملا"، كما حققت الحافظة هيفاء بنت محمد سحاري المركز الأول في الفرع الخامس "حفظ خمسة أجزاء".وقدّم محافظ العارضة شكره وتقديره للطلاب المشاركين والفائزين في التصفيات الأولية للمسابقة على مستوى المنطقة , متمنيًا بذل الجهد لتحقيق الفوز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.كما شمل التكريم إلى جانب الطلاب والطالبات، معلمي الحلقات المشرفين وأولياء أمور الحافظات.// انتهى //08:42ت م