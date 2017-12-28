ينبع 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسترأس مدير عام أدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي, أمس في محافظة ينبع, الاجتماع السنوي لمديري مركز وفروع الثروة السمكية بالمملكة , وذلك بصالة الاجتماعات في فندق نوفتيل ينبع.وناقش الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه العاملين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية والتطرق لسبل حلها بما يكفل استمرارية العمل في هذا المجال , والحفاظ على استدامة المخازن السمكية .// انتهى //08:50ت م