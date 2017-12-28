الداير بني مالك 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسافتتح محافظ الداير بني مالك عبدالله بن علي الحمدي مساء أمس، معرض مكافحة التدخين المقام ضمن فعاليات معرض تسويق البن ومنتجاته الخامس بحي عرقين بالمحافظة.واطلع الحمدي على مختلف أقسام المعرض التوعوي الذي يقدم نشرات ومطويات للتحذير من آثار التدخين السلبية على الفرد والمجتمع، وكيفية الحفاظ على الأبناء من الوقوع في أخطاره، مستمعًا إلى عرض عن أبرز البرامج التي يتم تقديمها لزوار المعرض.كما شهد توقيع اتفاقية الشراكة بين إدارة شؤون المراكز الصحية بمحافظة الداير بني مالك ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بهدف نشر الوعي بأضرار التدخين بين أفراد المجتمع ودعم البرنامج الرياضي الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية وسعياً لنشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع.من جهة أخرى دشن محافظ الداير بني مالك مساء أمس مبادرة ارتقاء التي تنفذها وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بالمحافظة، حيث تشمل برنامجًا تعريفيًا للشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، وذلك ضمن فعاليات معرض تسويق البن ومنتجاته.وأوضح المشرف على المبادرة يحيى بن جابر الخالدي أن المبادرة تهدف إلى توثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع وتحسين جودة الأداء التعليمي وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، إلى جانب تنمية المسؤولية الاجتماعية وتنمية القيم ومهارات الحياة.// انتهى //08:55ت م