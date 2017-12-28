الرياض10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسأكد رئيس مكافحة منع الغش في بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج, المصري هاشم الجندي أن البطولة خالية من الغش مع نهاية جولات منافسات الشطرنج السريع.وقال: "لم تسجل جميع الجولات الماضية أي حالة غش من قبل اللاعبين واللاعبات والجميع ملتزم بنظام البطولة, وهذا أمر رائع جداً ويعد احدى نجاحات البطولة, وهناك تنافس شريف بينهم من اجل تحقيق الفوز في هذه البطولة الفريدة والمتميزة".وبين أن حالات الغش تتزايد في المنافسات بسبب ارتفاع الجوائز المالية المغرية للاعبين واللاعبات, وبالتالي هم حريصين على تحقيق الفوز بطرق شرعية او غير شرعية .وقال نحن في اللجنة نراقب جميع اللاعبين واللاعبات بشكل دقيق لمنع حدوث أي حالة غش أو تلاعب في منافسات بطولة كأس الملك سلمان".وتقوم لجنة مكافحة الغش في البطولة المكونة، من رئيس اللجنة هاشم الجندي وبشير المسعودي من تونس وداليا السميري من المملكة العربية السعودية وجيمي من استراليا وكارلوينا من كوستاريكا, بتفتيش جميع اللاعبين واللاعبات بشكل إلكتروني قبل دخولهم إلى صالة اللعب، حيث يمنع على كل لاعب ولاعبه اصطحاب اجهزة الجوال وأقلام الكتابة والساعات، بالإضافة إلى مراقبة للاعبين واللاعبين خلال المنافسات وعند استراحة كل لاعب.// انتهى //20:15ت م