الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسنظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مجموعة من البرامج التدريبية ومعرض توعوي لـ 85 مستفيداً من أطفالها وأمهات التوحد والموظفات العاملات معهم، ضمن مبادرة "طفلي التوحدي صحتك تهمني" التي أطلقها المركز.وتحدثت المحاضرة الأولى عن الإسعافات الأولية للأطفال، أهميتها وحالاتها وكيفية التعامل مع الإصابات حسب المرحلة العمرية للطفل، فيما تناولت المحاضرة الثانية داء السكري وأعراضه وطرق الوقايه منه والحد من مضاعفاته مع توزيع البروشورات التوعوية على الحضور والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم.وصاحب البرنامج معرض توعوي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لـ 50 مستفيداً ومستفيدة من المبادرة وقياس ضغط الدم والسكر لديهم، ثم أطلاق البالونات مع الأطفال إعلاناً لبدء برامج المبادرة وتوزيع الهدايا على أطفال المركز بمشاركة بعض الفرق التطوعية.كما نظم المركز في وقت آخر برنامج تدريبي لـ35 موظفة من منسوباته عن "إدارة الأزمات وضغوط العمل " ألقتها الدكتورة أمل الورثان من جامعة الإمام محمد بن سعود وناقشت فيها العديد من المحاور مثل تعريف ضغوط العمل والفرق بين ضغوط العمل والأزمة واسبابها واثارها والحلول للتخلص الجذري منها، وفي الختام تم توزيع شهادات الشكر على الحضور والمدربة .يذكر أن مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد يقدم العديد من البرامج والأنشطة الموجهة لهذه الفئة واهاليهم طوال العام لمساندتهم بشكل يتواءم مع إمكانياتهم وقدراتهم تحت إشراف نخبة من الاختصاصيات والمعنيات بكل مايتعلق بالتوحد.// انتهى //20:16ت م