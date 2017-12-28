رياضي / كأسي ولي العهد لخيل الإنتاج والمستورد ( فئة 2 ) بعد غد السبت
الخميس 1439/4/10 هـ الموافق 2017/12/28 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واس
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ40 بعد غد السبت على كأسي ولي العهد ، للإنتاج والمستورد الفئة الثانية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها كأسي ولي العهد لخيل الإنتاج ( الفئة الثانية ) بشوطه التاسع ومسافته 2400م ، والعاشر للخيل المستوردة ( الفئة الثانية ) ومسافته 2400م .
وأفاد أن الشوط على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان - رحمه الله - ومسافته 1400م ، والثاني على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل - رحمه الله - ومسافته 1400م ، والثالث ومسافته جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1400م ، وفي الشوط الرابع على جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 2000م .
وفي الشوط الخامس على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1600م ، والسادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمه الله - ومسافته 2000م ، والسابع على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1600م ، أما الشوط الثامن على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) - رحمه الله - ومسافته 2000م .
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20:33ت م