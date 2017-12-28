الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ40 بعد غد السبت على كأسي ولي العهد ، للإنتاج والمستورد الفئة الثانية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها كأسي ولي العهد لخيل الإنتاج ( الفئة الثانية ) بشوطه التاسع ومسافته 2400م ، والعاشر للخيل المستوردة ( الفئة الثانية ) ومسافته 2400م .وأفاد أن الشوط على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان - رحمه الله - ومسافته 1400م ، والثاني على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل - رحمه الله - ومسافته 1400م ، والثالث ومسافته جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1400م ، وفي الشوط الرابع على جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 2000م .وفي الشوط الخامس على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1600م ، والسادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمه الله - ومسافته 2000م ، والسابع على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي - رحمه الله - ومسافته 1600م ، أما الشوط الثامن على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) - رحمه الله - ومسافته 2000م .// انتهى //20:33ت م