المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم المدينة المنورة اليوم عائداً لبلاده.وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.// انتهى//20:34ت م