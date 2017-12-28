أبوظبي 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في متجرٍ في مدينة سان بطرسبرج شمال روسيا.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.وأكد البيان وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الروسية في مواجهة العنف والتطرف، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم، معربة عن مواساتها للحكومة والشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //20:34ت م