الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسوقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ , ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم إتفاقيه لإطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن كأول برنامج ماجستير تنفيذي ينفرد بالعمل الحكومي وخطط برامج التحول .وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن هذه الاتفاقيه تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة وجامعة الملك سعود وتهدف إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية لقيادات القطاع من الصف الثاني والثالث ومايتضمن البرنامج من مقررات تدريبية تخص القطاع البلدي إضافة إلى ورش عمل متعددة المنهجية بهدف تطوير قدرات القيادات الصاعدة لتولي مناصب قيادية تواكب التحديات الموجودة حالياً من الناحية التنموية وغيرها من إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات والإدارة التشاركية .ولفت معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ النظر إلى أنه سيتم إدراج 50 قيادياً سنوياً بهذا البرنامج وفق الشروط وضوابط تضمن التأهيل المناسب من حيث المهارات والخبرات، مؤكداً معاليه مشاركة جهات عالمية معنية بتطوير القطاعات البلدية في العالم مثل كندا وأمريكا وبرطانيا إضافه إلى استضافة خبراء في هذا المجال .من جانبه عبر معالي مدير جامعه الملك سعود عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية لثقته بمخرجات الجامعة العلمية , مؤكدا معاليه أن هذا الاتفاقيه تأتي في إطار العمل المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .// انتهى //20:54ت م