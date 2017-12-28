الكويت 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسخرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 23 عقب خسارته من منتخب عمان بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بالأدوار التمهيدية .وتأهل بذلك من المجموعة الأولى منتخبا عمان والإمارات إلى نصف نهائي كأس الخليج المقامة في الكويت ، فيما تعادل منتخبي الإمارات والكويت بدون أهداف.ويختتم دور المجموعات غدا الجمعة بمباراتين في المجموعة الثانية، تجمعان العراق بـ 4 نقاط مع اليمن بدون أي نقطة ، وقطر بـ 3 نقاط مع البحرين بـ 4 نقاط .// انتهى //20:54ت م