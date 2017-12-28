إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسأكد الجيش الباكستاني عزمه على مواصلة الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور أن جميع القوى السياسية والمؤسسات الوطنية في باكستان متحدة ضد الإرهاب، مؤكداً أن الجيش الباكستاني لن يساوم على سيادة وسلامة باكستان.وأضاف في إيجاز صحفي قدمه اليوم في مقر الإدارة الإعلامية للجيش في مدينة راولبندي أن الهند تسعى بكل الطرق والأساليب إلى عرقلة جهود باكستان في القضاء على الإرهاب الداخلي لديها، مشيراً إلى أن عمليات القصف المتكررة من الجانب الهندي عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير تهدف إلى تشتيت تركيز الجيش الباكستاني عن العمليات التي يخوضها ضد العناصر الإرهابية التي تحاول التسلل إلى باكستان عبر الحدود مع أفغانستان.وأكد أن باكستان تساهم بشكل كبير في الجهود الدولية لاستعادة السلام والأمن في أفغانستان، وترى أن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحتها الوطنية.// انتهى //21:05ت م