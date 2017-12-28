الرياض 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واستغلب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما وديًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم ضمن الاستعدادات لكأس آسيا تحت 23 عامًا بالصين.ويخوض المنتخب الأولمبي في تمام الرابعة والنصف من مساء غدا الجمعة لقاءه الودي الثاني ضمن معسكره الإعدادي بالرياض، أمام منتخب عمان الأولمبي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.من جانب آخر، أجرى لاعبو المنتخب الأولمبي الذين لم يشاركوا في المباراة أمام البحرين تدريبهم عقب المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني دانيال تيغيليا، وتركزت الحصة التدريبية على عدد من التمارين التكتيكية.// انتهى //21:07ت م