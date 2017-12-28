جدة 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واستشارك 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة التي تعرض مشاريع البنية التحتية والتطويرية .وترسم هذه المشاريع المشاركة الوجهة الحقيقة للتنمية في منطقة مكة المكرمة حيث مجسمات المطارات والفنادق ومشاريع القطارات والمدن الذكية والمراكز الحضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية .كما تشارك عدد من الجهات الأمنية من مختلف القطاعات ومنها وزارة الداخلية والأمن العام و قوات أمن الحج ووزارة المالية ووزارة الصحة وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعدد من الشركات والمؤسسات .وتعرض الجهات المشاركة المشاريع التطويرية والتوسعية لمنطقة مكة المكرمة وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتقديم كافة سبل الراحة لضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزواركما يعرض المعرض المصاحب لمؤتمر إعمار منطقة مكة المكرمة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة ومشروع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاريع التوسعية في المياه والكهرباء والصحة حيث ستزيد هذه المشاريع من عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين لاستيعاب 30 مليون معتمر وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:25ت م