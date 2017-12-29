بريدة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واساحتضن ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقاته الثالث عشر على كأس وجوائز الدعم الثالث المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أقيم عصر أمس الخميس على أرض الميدان بمدينة بريدة .وأقيمت ستة أشواط شهدت منافسة قوية من قبل الجياد المتنافسة ، كما شهدت السباقات تحفيزاً جماهيرياً كبيراً ساهم في جمالية الحفل .وجاءت نتائج الأشواط الستة على النحو التالي :الشوط الأول مفتوح الدرجات مواليد ٢٠١٥ ( أفراس ) ومسافته ١٦٠٠م ، فاز بمركزه الأول الفرس تاوية للمالك علي السحيمان ، وجاء في المركز الأول من الشوط الثاني والذي خصص للخيل العربية ( انتاج محلي ) ومسافته ١٤٠٠م، الجواد سطاي الخالدية للمالك سليمان الرثيع .أما الشوط الثالث والذي خصص لمواليد ٢٠١٤ مفتوح الدرجات ومسافته ٢٠٠٠م ، فقد فاز بمركزه الأول ولد الدانة للمالك أسطبل العاصفة ، وجاءت نتيجة الشوط الرابع والمخصص للدرجة الثالثة ومسافته ٢٠٠٠م ، فوز الجواد بي عنك للمالك مساعد المساعد ، في حين كسب جائزة الشوط الخامس المخصص للدرجة المبتدئة ( ٣ سنوات فأكثر ) ومسافته٢٠٠٠م ، الجواد أنا أنا للمالك محيجين الراشد .وقدم مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم صالح بن فوزان الفوزان كأس وجوائز الدعم الثالث المقدم من خادم الحرمين الشريفين وذلك في منافسة الشوط السادس (مفتوح الدرجات ومسافته ٢٠٠٠ م) وذلك لمالك الجواد "السبنتي" أبناء ولمان العازمي .//انتهى //02:24ت م