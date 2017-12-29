طرابلس 10 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 28 ديسمبر 2017 م واسسيطر الجيش الليبي اليوم على المحور الشمالي في مدينة بنغازي بالكامل، وتطهيره من الإرهابيين.وأكد آمر القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي بالكامل، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية لم تتوقف منذ ثلاثة أيام متواصلة وانتهت بالسيطرة على الفندق البلدي والمباني المحيطة به بالكامل، مبينًا أن عمليات تمشيط بالمنطقة لا تزال مستمرة.وأوضح أنَّ الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى ستعمل على ضبط وحفظ الأمن، وستتعامل مع الخارجين عن القانون والخلايا النائمة.// انتهى //03:12ت م