وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" بعنوان (السلام أو الحرب)، إذ كتبت : يخطئ الحوثيون في تقدير حساباتهم إن ظنوا أن بإمكانهم كسر شوكة الشعب اليمني والقفز على إرادته ومقدراته، وهو خطأ يقترب من الوهم ذلك أن الخيارين المطروحين أمامهم من قبل قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن ينحصران في السلام أو الحرب، ولا خيار غيرهما.وقالت إن الخيار الأول يكمن في المرتكزات والمرجعيات التي تشتمل على القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والخيار الثاني يكمن في استمرارية عمليات الجيش الوطني والمقاومة بمساندة قوات التحالف العربي إلى أن يتحقق النصر الشامل والكامل وعودة الشرعية اليمنية المنتخبة.ورأت أن القفز على إرادة الشعب اليمني ومصادرة حرية أبنائه وكرامتهم وسيادة أرضهم والسيطرة على مقدراتهم من خلال معارك عبثية خاسرة ترتكز على تعاون وثيق مع النظام الإيراني، يتمحور في مد الحوثيين بالأسلحة للاعتداء على أبناء الشعب اليمني، وبالألغام المتفجرة لزرعها في العديد من المحافظات، وبالصواريخ الباليستية لاطلاق بعضها على المدن اليمنية المحاصرة وبعضها الآخر على أراضي المملكة فلن تجدي تلك التجاوزات والممارسات الارهابية نفعا ولن تحقق أي انتصار مشهود للانقلابيين على الأرض.وخلصت إلى القول السلام أو الحرب خياران أمام الحوثيين لإنهاء الأزمة اليمنية العالقة، وسوف تطول هذه الحرب في حالة التعنت وركوب الرأس وعدم الاصغاء لصوت العقل، ولن تجدي مراوغاتهم للافلات من مقتضيات ومستلزمات السلام، فالشرعية اليمنية لا بد أن تعود لليمن رغم أنوف أعداء اليمن ومن يقف وراءهم.// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت