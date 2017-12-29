وتحت عنوان (الفرق الممكن) قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها: تعقد لجنة وزارية عربية من ست دول (المملكة، الأردن، مصر، فلسطين، الإمارات، والمغرب) بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية في الأسبوع الأول من شهر يناير اجتماعاً في العاصمة الأردنية لبحث قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، ذاك القرار الذي أدى إلى موجة رفض واستهجان عالمية.ورأت أن التحرك العربي من الممكن أن يحدث فرقاً باتخاذ موقف يحفظ للقدس الشريف وضعها ومكانتها العربية الإسلامية ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس خاصة وأن القرار الأميركي لن يغير الوضع على الأرض في المرحلة الحالية بوجود الرفض الدولي كما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت 128 دولة بينها كل الدول العربية لصالح قرار يحث الولايات المتحدة على سحب قرارها، مما يعني أن دول العالم بمجملها تقف في صف قضيتنا، وعلينا استغلال هذا الاصطفاف الدولي لصالحنا ونحرص على تكريسه وصولاً إلى حل عادل وشامل ودائم لقضية أصبحت الأقدم دون حلول منطقية.// انتهى //06:01 ت م 03:01جمت