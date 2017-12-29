طرابلس 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان آمر القوات الخاصة التابعة للجيش اللواء ونيس بوخمادة، انتهاء العمليات العسكرية في المحور الشمالي في مدينة بنغازي.وأشارت إلى تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، أن إنعاش الاقتصاد الليبي عامل أساسي لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يجري الإعداد لها لإجرائها قبل نهاية العام المقبل.ورصدت الصحف تجدد أزمة الوقود فى العاصمة الليبية، لتضاف هذه الأزمة إلى عشرات الأزمات لتزيد من معاناة الليبيين.وتطرقت صحف ليبيا إلى التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني بمعاونة قوات التحالف العربي على ميليشيا الحوثي في محافظات عدة، كما بينت معاناة الشعب السوري في المناطق التي بحاصرها النظام، ورصدت ردود الفعل الدولية والإدانات حول التفجير الإرهابي في سان بطرس برج الروسية الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.// انتهى //08:15ت م