نيويورك 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسلقي 12 شخصًا لقوا مصرعهم بينهم طفل بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية، إن الحريق نشب مساء أمس الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.وقال دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا "واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدًا" بالمدينة.وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصًا من المبنى. وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية.// انتهى //08:59ت م