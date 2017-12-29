الرياض 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.// انتهى //09:34ت م