القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسسجلت قناة السويس اليوم أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، حيث عبرت القناة 76 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 5 ملايين و112 ألف طن.وقال رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفريق مهاب مميش، في بيان اليوم إن قافلة الشمال ضمت 38 سفينة بحمولات بلغت مليونين و377 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 38 سفينة بحمولات بلغت مليونين و735 ألف طن.وعد الفريق مميش، المعدلات القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وعائداتها المتزايدة يوما بعد يوم، شهادة جدارة لهيئة قناة السويس تعكس أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.// انتهى //19:30ت م