القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى الكنائس بمدينة حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة اليوم وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن والمدنيين.وأكد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة، مشدداً على أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع دون النظر إلى أديانهم ومعتقداتهم، وأن هدف الإرهاب الأساسي هو خلق الفتنة وبث الفرقة بين أبناء الشعوب الواحدة.ودعا أبو الغيط إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض على مختلف الأصعدة وبالشكل الذي يكفل اجتثاثه من جذوره بعد أن أصبح خطراً يهدد الجميع ولا يوجد بلد بمنأى عنه.// انتهى //19:44ت م