القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسأكدت رئاسة الجمهورية المصرية، أن المحاولات الارهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف.وقالت "الرئاسة" في بيان لها اليوم إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين من المواطنين ومن رجال الشرطة.وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين، والاستمرار كذلك في تكثيف أعمال التأمين للمنشأت الحيوية بالدولة.وأشادت "الرئاسة " بالروح البطولية والتضحيات التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير الكنيسة.// انتهى //19:45ت م