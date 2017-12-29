القاهرة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارمينا بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.وثمن السلمي، تصدي قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعياً إلى ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.وأعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:45ت م