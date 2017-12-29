البكيرية 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسهيأت اللجنة المنظمة لمهرجان نفحات الأول المقام حاليًا في مركز الملك عبدالله الحضاري بالبكيرية عددًا من أكشاك المبيعات المخصصة للأسر المنتجة.وأوضحت مشرفة الفعاليات النسائية إيمان بنت سليمان السليمان أنه تم تخصيص أكثر من مائة ركن لمبيعات الأسر المنتجة، وزعت حسب الأصناف والمنتجات لكل أسرة ، حيث خصص فئة بالمأكولات التي من أبرزها الأكلات الشتوية كالحنيني والمرقوق والجريش ، وفئة بالمشغولات اليدوية، وفئة ثالثة بالأزياء والملابس والإكسسوارات ، مشيرة إلى أن موقع الأكشاك يعطي أريحية للزوار حيث يمكن تحديد المنتج بسهولة حسب الترتيب المعد مسبقاً علاوة على أنه يمتاز بالخصوصية والاستقلالية بالنسبة للنساء.// انتهى //20:30ت م