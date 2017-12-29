جدة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق يوم غد الأحد لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة ورابغ وخليص.وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانيا سواء على مستوى الإدارة أو مكاتب التعليم حيث سيشارك في تنفيذ الخطة الميدانية قيادات الإدارة وأكثر من 800 مشرف ومشرفة ، متمنيّا للطلاب والطالبات التوفيق، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي، فيما سيتم تزويدهم برسائل توعوية بهذا الخصوص، مشددًا على المدارس بضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران من جانبه أنّ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات الذين سيؤدون الاختبارات يبلغ 294839 طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد أن تمت تهيئة السبل كافة لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة.//إنتهى//21:11ت م