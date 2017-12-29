بريدة 11 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 29 ديسمبر 2017 م واسازدان المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحلات 2 "، بمختلف الفنون وتقنيات الرسم والفنون التشكيلية المختلفة بمشاركة أبدع الحرفيين بالنحت على الألواح وصناعة الحرف والمشغولات اليدوية بالإضافة إلى جماليات السيارات الكلاسيكية التي يستعرض بها عشاقها أمام الزوار ، ومشاركة فناني التصوير الفوتغرافي وعشاق الرحلات من خلال مجموعة من الصور المعبرة ، والتي تستهوي زوار المعرض ، وذلك بقاعة النخيل بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.ويقدم نخبة من الفنانين بمختلف اهتماماتهم فنونهم المعبرة والتي أبدعت اناملهم باستعراضها أمام المهتمين وزوار المعرض.من جانبه بين الفنان التشكيلي خالد الصالحي أحد المهتمين بهذه الفنون أن المعرض أتاح للفنانين بمختلف اهتماماتهم فرصة المشاركة والأبداع وتطوير القدرات واِطلاع شرائح المجتمع كافة على ابداعاتهم ، مؤكداً أن المعرض متنوع المدارس الفنية ، من فنون تشكيلية وصور فوتغرافية وحرفية وغيرها ، مقدماً شكره للقائمين على المعرض في تهيأت المكان المناسب لتقديم ما لديهم من ابداعات.كما أشاد زوار المعرض بمثل هذه الفنون المتميزة والتي تحوي أبعاداً مثالية تترجمها إبداعات الفنانين بمختلف هواياتهم ، مؤكدين أن المعرض يحظى باهتمام بالغ من قبل الزوار ويشهد كثافة وحضورًا لافتًا من قبل الزوار.// انتهى //21:33ت م